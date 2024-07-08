Названы лучшие упражнения для ускорения похудения

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовала приседания с махами. Следующими стали отжимания с прыжками. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, согнуть локти и опуститься так, чтобы грудью почти коснуться пола, вернуться в верхнюю точку и прыжком перейти в упор.

Далее нужно выполнить упражнение «скалолаз». Для начала надо встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе. Последним стало берпи, состоящее из приседа, планки, отжимания и прыжка.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.