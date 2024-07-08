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19:34, 8 июля 2024Наука и техника

Секретные документы защитят от подглядывания

Microsoft запатентовала метод защиты текстовой информации от подглядывания

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Инженеры корпорации Microsoft разработали способ, позволяющий защитить текстовую информацию от подглядывания. Об этом сообщает издание TechSpot.

Патент обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. Специалисты компании описали проблему, когда злоумышленник может считать определенную информацию, смотря на экран смартфона или компьютера из-за спины пользователя. В компании предложили систему, которая снизит риск кражи личных данных.

Метод основан на системе распознавания взгляда. Девайс будет отслеживать направление взгляда пользователя и корректно показывать только ту часть текста, на которую он смотрит. Слова и буквы, находящиеся на границе периферического зрения, будут размыты или случайным образом перемешаны. В Microsoft считают, что таким образом можно будет защитить секретную информацию.

По словам специалистов корпорации, для настройки подобных защитных механизмов может не понадобиться дорогостоящая аппаратура. Так, система может использовать обычную веб-камеру персонального компьютера.

В начале июля журналисты издания The Register рассказали, что злоумышленники научились подменять сети Wi-Fi в самолете на фейковые и красть личные данные пассажиров. Специалисты рекомендовали использовать на борту самолета VPN.

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      Андрей Ставицкий
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