Секретные документы защитят от подглядывания

Microsoft запатентовала метод защиты текстовой информации от подглядывания

Инженеры корпорации Microsoft разработали способ, позволяющий защитить текстовую информацию от подглядывания. Об этом сообщает издание TechSpot.

Патент обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) США. Специалисты компании описали проблему, когда злоумышленник может считать определенную информацию, смотря на экран смартфона или компьютера из-за спины пользователя. В компании предложили систему, которая снизит риск кражи личных данных.

Метод основан на системе распознавания взгляда. Девайс будет отслеживать направление взгляда пользователя и корректно показывать только ту часть текста, на которую он смотрит. Слова и буквы, находящиеся на границе периферического зрения, будут размыты или случайным образом перемешаны. В Microsoft считают, что таким образом можно будет защитить секретную информацию.

По словам специалистов корпорации, для настройки подобных защитных механизмов может не понадобиться дорогостоящая аппаратура. Так, система может использовать обычную веб-камеру персонального компьютера.

В начале июля журналисты издания The Register рассказали, что злоумышленники научились подменять сети Wi-Fi в самолете на фейковые и красть личные данные пассажиров. Специалисты рекомендовали использовать на борту самолета VPN.