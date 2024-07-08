Политический директор Орбана ответил издевкой на упрек Борреля

Политдиректор Орбана на укол Борреля спросил о возможности ужинать без мандата

Политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, ответил издевкой на упрек главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что, мол, союз не давал стране мандат на предстваление его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане. Политдиректор парировал этот укол в соцсети Х (бывшая Twitter), спросив, можно ли Венгрии хотя бы сходить на ужин без мандата Евросоюза.

«Нам разрешено поужинать или на это тоже нужно получить мандат от Евросоюза?» — написал Балаж Орбан, добавив к посту смеющийся смайлик и эмодзи «рукалицо».

В пятницу Виктор Орбан посетил Москву, где встретился в президентом РФ Владимиром Путиным для проведения переговоров, затем отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлл, что премьер Венгрии не представляет ЕС на внешней арене и не обладает мандатом на визит в Россию или на саммит ОТГ, вопреки тому, что страна стала председателем в Совете Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном в Москве. Он отметил, что этот диалог был своевременным и полезным для обеих сторон.