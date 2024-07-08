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14:29, 8 июля 2024Экономика

Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

Банк России: возвращать переведенные по ошибке деньги придется через суд

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если россиянин по ошибке перевел деньги не тому человеку, то есть несколько способов вернуть их. О том, как это сделать, сообщает Life.ru со ссылкой на экспертов Банка России.

Во-первых, если деньги переводились по номеру телефона, специалисты рекомендуют обратиться к тому, кто получил эти средства и попытаться убедить его вернуть их. Здесь важно не произвести впечатление мошенника и предложить оформить отмену платежа через соответствующее банковское приложение. Если уговоры ничего не дали, то остается обращаться в суд, поскольку отказ от возвращения чужих финансов закон расценивает как необоснованное обогащение.

Во-вторых, если деньги переводились по номеру карты или счета, то следует оперативно обратиться в свой банк и объяснить, что случилось. Если прошло много времени, то придется писать заявление на возврат платежа. Впрочем, и в этом случае нет гарантии, что банк поможет.

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Поэтому специалисты призывают тщательно проверять все данные при переводе денег через приложение.

В конце июня появилась информация, что во Владивостоке местная жительница случайно перевела 1,5 миллиона рублей незнакомому ей человеку. Тот вернул часть денег, но оставил себе полмиллиона рублей. Потерпевшая обратилась в суд.

А в середине ноября 2023 года Верховный суд России встал на сторону жительницы Казани, которая ошибочно перевела один миллион рублей постороннему человеку.

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