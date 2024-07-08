Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
5:0
Завершен
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Зенит
1:2
Завершен
Црвена Звезда
Winline Летний Кубок РПЛ
Викингур Р
Завтра
21:45 (Мск)
Шэмрок Роверс
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виртус
Завтра
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/2 финала
21:36, 8 июля 2024Спорт

Российский легкоатлет-чемпион получил тяжелую травму после прыжка

Победитель Кубка России Чермошанский получил травму во время прыжка
Артем Чермошанский

Артем Чермошанский. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Победитель Кубка России по прыжкам в длину Артем Чермошанский получил тяжелую травму во время соревнований в Чебоксарах. Видео доступно в эфире телеканала «Матч! Арена».

По информации источника, инцидент произошел во время последней попытки. 23-летний спортсмен неудачно приземлился и серьезно повредил колено. Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила, что Чермошанский на скорой был увезен в больницу.

22 мая Чермошанский прыгнул на восемь метров и установил личный рекорд. На счету спортсмена, кроме победы на Кубке России, золотая медаль первенства страны среди юниоров.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона 2024 года, который проходит в Лондоне. Причиной стала травма Калинской. В первом сете при счете 3:4 спортсменка взяла медицинский тайм-аут из-за повреждения кисти.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин

      В России разработают сервис по заключению брака без документов

      Польша присоединится к проекту космической разведки НАТО

      Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере

      В Госдуме прокомментировали расследование против России о применении химоружия

      Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания

      ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов в приграничном российском регионе

      Единственное природное озеро Сицилии оказалось на грани исчезновения

      Путин и Моди покатались на электрокаре

      Французский генерал допустил переговоры Зеленского с Путиным рано или поздно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше