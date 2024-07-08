Российский легкоатлет-чемпион получил тяжелую травму после прыжка

Победитель Кубка России Чермошанский получил травму во время прыжка

Победитель Кубка России по прыжкам в длину Артем Чермошанский получил тяжелую травму во время соревнований в Чебоксарах. Видео доступно в эфире телеканала «Матч! Арена».

По информации источника, инцидент произошел во время последней попытки. 23-летний спортсмен неудачно приземлился и серьезно повредил колено. Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко заявила, что Чермошанский на скорой был увезен в больницу.

22 мая Чермошанский прыгнул на восемь метров и установил личный рекорд. На счету спортсмена, кроме победы на Кубке России, золотая медаль первенства страны среди юниоров.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в 1/8 финала Уимблдона 2024 года, который проходит в Лондоне. Причиной стала травма Калинской. В первом сете при счете 3:4 спортсменка взяла медицинский тайм-аут из-за повреждения кисти.