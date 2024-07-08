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14:16, 8 июля 2024Спорт

Российский пловец рассказал о черных списках для желающих поехать на Олимпиаду

Пловец Коновалов: желающие поехать на Олимпиаду могут оказаться в черных списках

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов высказался об участии россиян в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит Metaratings.ru.

Коновалов отметил, что многие спортивные федерации призывают не ехать на Олимпиаду, при этом мнение самих спортсменов учитывается. «Но они и не могут пойти против системы. В противном случае, спортсмены могут оказаться в черных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы», — резюмировал он.

Спортсмен заявил, что желающим россиянам нужно ехать и побеждать на Играх. «Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждет россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме», — отметил Коновалов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

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      Дарья Коршунова
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