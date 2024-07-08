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12:40, 8 июля 2024Экономика

В России предупредили о «тихом кризисе» в банковской сфере

ЦМАКП: из-за повышения ключевой ставки банковской сфере грозит «тихий кризис»

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Очередное повышение ключевой ставки Банка России, которое ожидается в конце июля, может привести не только к охлаждению экономики, но и к «тихому кризису» в банковской сфере, в результате чего нескольким системообразующим организациям понадобится срочная докапитализация. Об этом со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) приведет к проблемам у заемщиков, имеющих высокую долговую нагрузку. Они могут столкнуться с невозможностью погашать кредиты за счет новых заимствований.

В результате начнется рост просроченной задолженности по небольшим кредитам и вынужденная реструктуризация по крупным. Таким образом, изменение кредитного портфеля и снижение достаточности капитала заставит банки обращаться за помощью.

Июньские данные, на основании которых ЦМАКП рассчитывает опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков, говорят о высокой вероятности падения качества банковских кредитов. При этом номинально рост кредитного портфеля банков только ускорился, хотя из-за инфляции динамика замедляется.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов превысила текущий уровень ключевой ставки. Такая ситуация говорит о растущей уверенности финансовых организациях в повышении ставки и удержании ее на высоком уровне долгое время.

На прошлой неделе заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин предупредил, что ставку на заседании совета директоров 26 июля могут повысить сразу до 18 процентов после того, как в течение семи месяцев она составляла 16 процентов.

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      Платон Щукин
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