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21:56, 8 июля 2024Мир

Швеция назвала Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

Власти Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

Фото: Reuters

Руководство Швеции считает, что Россия якобы представляет собой самую серьезную угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новую стратегию безопасности.

По оценкам правительства Швеции, в ближайшем будущем ситуация в области безопасности сохранится и, возможно, ухудшится. «Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года», — подчеркнули власти.

В Швеции также допустили, что на страну и ее союзников может быть совершено вооруженное нападение. Кабмин назвал еще одной угрозой Швеции КНР. По мнению руководства государства, «тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок», представляют опасность.

Ранее Швеция предупредила о готовности России к долгому противостоянию на Украине. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину.

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      Марина Совина
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