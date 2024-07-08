Швеция назвала Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

Руководство Швеции считает, что Россия якобы представляет собой самую серьезную угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новую стратегию безопасности.
По оценкам правительства Швеции, в ближайшем будущем ситуация в области безопасности сохранится и, возможно, ухудшится. «Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года», — подчеркнули власти.
В Швеции также допустили, что на страну и ее союзников может быть совершено вооруженное нападение. Кабмин назвал еще одной угрозой Швеции КНР. По мнению руководства государства, «тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок», представляют опасность.
Ранее Швеция предупредила о готовности России к долгому противостоянию на Украине. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину.