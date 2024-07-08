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02:58, 8 июля 2024Мир

В Британии поддержали Орбана после встречи с Путиным

Меркурис поддержал заявление Орбана о мире после встречи с Путиным

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о мире, прозвучавшие на встрече с президентом России Владимиром Путиным, являются примером реалистичного взгляда на ситуацию. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале, поддержав заявление венгерского политика.

«Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе. По самому важному вопросу, я считаю, он говорит абсолютно корректно», — сказал Меркурис.

Виктор Орбан прилетел в Москву в пятницу, 5 июля. Он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского премьера, его визит в Москву состоялся в рамках следующего шага «мирной миссии».

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      Евгений Силаев
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