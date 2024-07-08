В Минобороны порассуждали об истерике киевских властей

МО РФ назвало истерикой реакцию Киева на массированный удар ВС России

Реакция Киева на массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам на территории Украины является «истерикой», которая случилась накануне очередного саммита НАТО. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщалось ранее, ВС России нанесли удар по военному заводу «Артем», который производит авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиационной техники. Кроме того, под удар попали семь районов Киева. Взрывы были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города.

«Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — порассуждали в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы намеренном ударе по гражданским объектам — ложь.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции ликвидировали бразильского наемника с позывным Sierra, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины.