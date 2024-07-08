Реакция Киева на массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам на территории Украины является «истерикой», которая случилась накануне очередного саммита НАТО. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.
Как сообщалось ранее, ВС России нанесли удар по военному заводу «Артем», который производит авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиационной техники. Кроме того, под удар попали семь районов Киева. Взрывы были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города.
«Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — порассуждали в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы намеренном ударе по гражданским объектам — ложь.
Ранее сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции ликвидировали бразильского наемника с позывным Sierra, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины.