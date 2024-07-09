Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 9 июля 2024Россия

Для части россиян ввели отсрочку от призыва на военную службу

ГД ввела отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и СК

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума на пленарном заседании ввела отсрочку от призыва на военную службу для части россиян. Речь идет о сотрудниках прокуратуры и Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

Согласно документу отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы. Их также освободят от военных сборов. При этом у сотрудников СК и прокуратуры появляется право заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве, если они не проходили военную службу, но имеют спецзвания и зачислены в запас.

Кроме того, военнослужащий по контракту может быть досрочно уволен с военной службы в связи с переходом на работу в органы прокуратуры или СК.

«Такие сотрудники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться кабмином России», — говорится в документе.

Аналогичные нормы уже действуют в отношении сотрудников ОВД, Росгвардии, ФССП, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов ФСИН. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее комитет Государственной Думы по обороне призвал отклонить законопроект об отсрочке для отцов троих детей от мобилизации. Депутаты заявили, что документ требует существенной доработки.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог терпелив, но всему есть предел». Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу Киева

      Россиян предупредили о подделывающих уведомление от YouTube мошенниках

      В Приморье тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом

      Кремль назвал исчерпывающими переговоры Путина и Моди

      Врачи забыли в теле женщины медицинский тампон

      Прохор Шаляпин восхитился рязанской землей и прилег в поле

      Названы самые популярные среди иностранцев города России

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Минобороны заявило об обнаружении в ДНР лаборатории со следами химоружия

      Названа дата прекращения поддержки популярной версии Windows 11

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше