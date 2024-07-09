Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

ТАСС: Госдума приняла законопроект о шкале НДФЛ со ставками до 22 процентов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом сообщило ТАСС.

Согласно этому документу, для россиян с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка НДФЛ сохранится на уровне 13 процентов. Если доход составляет от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, то тогда налог достигнет 15 процентов. От 5 миллионов до 20 миллионов рублей — 18 процентов, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20 процентов. Те россияне, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год, будут платить 22-процентный налог.

Уточняется, что такие изменения не коснутся выплат, полагающихся участникам специальной военной операции. Так называемые «северные» надбавки обложат НДФЛ по ставкам в 13 и 15 процентов.

До этого глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что россияне мягко восприняли введение стране прогрессивной шкалы. Он объяснил это тем, что власти провели предварительную работу среди населения.

В первом чтении данный законопроект был принят Госдумой 20 июня 2024 года. В Минфине целью этого документа назвали совершенствование налоговой системы России.