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22:31, 9 июля 2024Мир

Госсекретарь США предрек укрепление связей Украины с НАТО

Блинкен: саммит НАТО в Вашингтоне укрепит связи блока с Украиной

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / File Photo / Reuters

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне укрепит связи НАТО с Украиной, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Своими ожиданиями он поделился в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает РИА Новости.

«Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и путь к членству», — предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Киев будет добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16. Помимо военной техники Украина также хочет получить дополнительную финансовую помощь.

Тем временем конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила о риске войны из-за саммита Североатлантического альянса. По ее мнению, саммит на самом деле прокладывает путь к войне, а не к миру.

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      Маргарита Пименова
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