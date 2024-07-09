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13:17, 9 июля 2024Наука и техника

«Росатом» обсудит строительство АЭС в Индии

«Росатом» обсуждает строительство в Индии новых блоков АЭС

Фото: Алексей Башкиров / Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса» / РИА Новости

Россия и Индия обсудят строительство новых блоков АЭС большой мощности, а также атомных станций малой мощности. Об этом сообщает ТАСС.

О новом этапе перспективного сотрудничества между двумя государствами рассказали в пресс-службе госкорпорации «Росатом». В организации отметили, что в Индии могут построить еще шесть блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна.

«Перспективным видится сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла», — сообщили представители «Росатома».

В Индии уже эксплуатируется АЭС «Куданкулам» общей мощностью 2000 мегаватт — проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. Ввод первого блока в эксплуатация состоялся в 2013 году, второго — в 2017 году.

В начале июля генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции. По словам Лихачева, система взаиморасчетов между юридическими лицами «Росатома» находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

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      Андрей Ставицкий
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