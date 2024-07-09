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15:09, 9 июля 2024Наука и техника

Индия представила новый легкий танк Zorawar

MWM: Индия представила легкий танк для высокогорных районов Zorawar

Кадр: Defence Decode / YouTube

Индия представила новый легкий танк Zorawar, который предназначен для выполнения задач в высокогорных районах страны. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Zorawar был разработан совместно Организацией оборонных исследований и разработок страны и компанией Larsen & Toubro после того, как незначительные столкновения с китайскими войсками летом 2020 года выявили серьезные ограничения, с которыми сталкиваются армейские бронетанковые подразделения при действиях в горной местности», — пишет издание.

Машина весом 25 тонн станет аналогом китайского ZTQ-15, который приняли на вооружение в 2018 году. Армия разместила первоначальный заказ на 59 Zorawar, а всего военные хотят получить 354 танка. Машина получила орудие калибра 105 миллиметров и пулемет. Защищенность танка обеспечивает модульная броня и система активной защиты.

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В мае в Китае заметили новый легкий танк с необитаемой башней. Экипаж машины, которую построили в качестве замены ZTQ-15, состоит из двух человек.

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      Даниил Иринин
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