Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:17, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Информацию о раке у Леонида Каневского опровергли

Представитель Каневского опровергла информацию о том, что у ведущего нашли рак

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представитель телеведущего и актера Леонида Каневского опровергла информацию о том, что у него нашли рак. Об этом она заявила в разговоре с RT, сообщается в Telegram-канале издания.

Собеседница канала опровергла данные о злокачественной опухоли у телеведущего. Другие подробности не приводятся.

О том, что у Каневского обнаружили онкологию, заявило издание Mash. По его данным, новообразование не угрожает здоровью 85-летнего телеведущего, поэтому его не стали удалять. Также утверждалось, что актера направили к онкологу для постановки на учет.

Ранее Каневский сообщалось, рассказал о звезде юмористического телешоу «Аншлаг» Кларе Новиковой. Он опроверг слухи о том, что у юмористки есть проблемы со здоровьем и что она находится в доме престарелых. В том же интервью телеведущий рассказал об удивившей его особенности Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уволит из армии всех индийцев и вернет их из зоны СВО. Вопрос решил лично Путин

      Внешний вид Дженнифер Лопес во время катания на велосипеде возмутил фанатов

      Россияне бросились скупать массажеры для игры в хомяка

      Информацию о раке у Леонида Каневского опровергли

      Россиянка с инвалидностью сломала на уроке ногу и обвинила заставившего ее бежать тренера

      В СПЧ назвали возможную колонию отбывания наказания Беркович и Петрийчук

      Военный ВСУ рассказал о сдаче в плен после насильственной мобилизации

      У НАТО возникли проблемы с названием для пути Украины в альянс

      Россияне стали больше платить за потребительские товары

      Российские военные применили «Торн» для перехвата переговоров ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше