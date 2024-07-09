Информацию о раке у Леонида Каневского опровергли

Представитель Каневского опровергла информацию о том, что у ведущего нашли рак

Представитель телеведущего и актера Леонида Каневского опровергла информацию о том, что у него нашли рак. Об этом она заявила в разговоре с RT, сообщается в Telegram-канале издания.

Собеседница канала опровергла данные о злокачественной опухоли у телеведущего. Другие подробности не приводятся.

О том, что у Каневского обнаружили онкологию, заявило издание Mash. По его данным, новообразование не угрожает здоровью 85-летнего телеведущего, поэтому его не стали удалять. Также утверждалось, что актера направили к онкологу для постановки на учет.

Ранее Каневский сообщалось, рассказал о звезде юмористического телешоу «Аншлаг» Кларе Новиковой. Он опроверг слухи о том, что у юмористки есть проблемы со здоровьем и что она находится в доме престарелых. В том же интервью телеведущий рассказал об удивившей его особенности Израиля.

