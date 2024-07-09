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11:53, 9 июля 2024Мир

Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

NDTV: премьер Индии Моди призвал дипломатией прекратить конфликт на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Конфликт на Украине необходимо прекратить с помощью дипломатии, призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его цитирует телеканал NDTV.

«Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия — вот путь вперед», — сказал глава индийского правительства.

Ранее NDTV со ссылкой на источники также сообщил, что Моди и Путин якобы решили уволить служащих в российской армии индийцев, поскольку Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине. В свою очередь, в Кремле отказались комментировать соответствующую информацию.

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      Виктория Кондратьева
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