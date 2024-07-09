Премьер Индии заявил об открытии двух новых консульств в России

Моди: Индия откроет два новых консульства в Казани и Екатеринбурге

Индия откроет два новых консульства в России — в Казани и Екатеринбурге. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной во время официального визита в Москву, сообщает ТАСС.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России», — отметил он.

По словам главы индийского правительства, это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество между странами.

Ранее стало известно, что премьер Моди и российский лидер Владимир Путин приняли решение уволить служащих в армии России граждан Индии. Отмечается, что Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта, десять солдат уже вернулись домой.

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать информацию о соглашении между политиками.