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13:15, 9 июля 2024Путешествия

Россиян поселили в отеле с чужими людьми во время задержки рейса почти на сутки

Рейс flyDubai Москва — Дубай задержали почти на сутки из-за неисправности борта

Фото: Mateo Krossler / Unsplash

Рейс авиакомпании flyDubai задержали почти на сутки из-за неисправности самолета. На время ожидания пассажиров поселили в отеле с чужими людьми, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Boeing 737-800 должен был отправиться из московского аэропорта Внуково в Дубай 9 июля в 0:50. Пока рейс перенесли на 20:00.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», причиной задержки стала проблема с закрылками. Накануне вечером борт прилетел в столицу из ОАЭ. При заходе на посадку экипаж сообщил о невыпуске закрылков, объявил сигнал срочности и ушел в зону ожидания.

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Во Внуково объявили тревогу с кодом «синий». Пилоты смогли благополучно посадить самолет, однако судно отстранили от полетов для поиска и устранения неисправности.

Пассажиров задержанного рейса поселили в отеле. «Номера с чужими людьми на четыре-пять человек. Из-за такой задержки пропали минимум сутки отдыха. У меня еще впереди стыковка в Дубае на самолет в Мале», — пожаловался журналистам один из участников рейса.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга самолет с россиянами на борту повредили трапом. Инцидент произошел сразу после посадки пассажиров на рейс в Самару.

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      Мария Борисова
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