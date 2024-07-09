Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал приз

Житель Алтайского края выиграл в лотерею несколько миллионов рублей. Об этом сообщает местный портал Amic.

Выяснилось, что россиянин, чье имя не раскрывается, приобрел билет за 300 рублей в мобильном приложении. Участник выбрал комбинацию цифр: 3, 6, 16, 4, 13, 19, 7, 12 в первом поле билета и цифру 3 — во втором. В итоге он выиграл пять миллионов рублей, однако приз пока так и не забрал.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

А житель Пензенской области выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.