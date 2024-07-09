Лебедев: ВС России уничтожили в Запорожье технику НАТО и до 40 солдат ВСУ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье российские военные уничтожили технику НАТО, а также группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар по Запорожью был нанесен вечером 8 июля. По словам представителя пророссийского подполья, Вооруженные силы (ВС) России атаковали территорию 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь», причастной к обстрелам Донецка.

«На территории военной части есть ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК (боевыми комплектами), который и сдетонировал. Уничтожен склад с БК и недавно привезенные артиллерийские установки натовского производства», — отметил Лебедев. Он добавил, что ВСУ также потеряли до 40 военнослужащих, еще до 100 украинских бойцов получили ранения.

Ранее о прозвучавших в Запорожье взрывах сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, российские военные нанесли ракетный удар по бронетехнике и скоплению живой силы ВСУ в городе Вольнянске.