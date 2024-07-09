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13:27, 9 июля 2024Мир

Шольц высказался о состоянии Байдена

Канцлер Германии Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтон заявил, что его не беспокоит физическое состояние президента США Джо Байдена. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Phoenix.

Шольцу задали вопрос, беспокоится ли он по поводу состояния Байдена перед саммитом. «Нет, таких беспокойств у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту», — ответил Шольц.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби накануне встречи стран-членов НАТО рассказал о подготовке Байдена к пресс-конференции по итогам саммита НАТО. По его словам, американский лидер «делает домашнюю работу», как и перед остальными международными мероприятиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля.

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      Лина Пивоварова
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