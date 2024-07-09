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14:52, 9 июля 2024Экономика

Власти посоветовали жителям российского поселка переходить дорогу под прямым углом

Власти посоветовали жителям поселка Тиурула переходить дорогу под прямым углом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти порекомендовали жителям карельского поселка Тиурула в ответ на 26 просьб проложить асфальт за год переходить грунтовую дорогу под прямым углом. Внимание на ситуацию обратили в сообществе «Отражение. Карелия» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, за последние 10 лет население поселка выросло втрое. К тому же дорога, о которой идет речь, ведет на популярный у туристов остров Кильпола, где расположено более 400 домов и семь турбаз. Жители Тиурулы пожаловались, что по причине отсутствия тротуаров пешеходам приходится ходить по обочине. От каждой проезжающей по дороге машины поднимается пыль, из-за чего видимость снижается до нуля. Помимо этого, дорожные знаки «Осторожно, дети» и обозначающие пешеходные переходы, отсутствуют.

«На нашу просьбу поставить здесь знак «Осторожно, дети» нам отказали ввиду того, что здесь нет должного освещения и не проложен асфальт. Получается замкнутый круг: по дороге дети ходят по обочине, в пыли их совершенно не видно. Я включаю противотуманные фары, чтобы не стать участником ДТП», — посетовала одна из жительниц Тиурулы.

Наконец, автобусную остановку, которую протаранили в 2023 году, до сих пор не привели в порядок.

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Между тем местные и региональные власти заявляют, что километр дорожного полотна стоит 350 миллионов рублей, а Тиурула не соответствует критериям финансового обеспечения. «Мы видим по контрактам Республики Карелия совершенно другие цифры, и они в десятки раз меньше», — отметили местные жители. Замминистр транспорта и вовсе посоветовал россиянам переходить дорогу под прямым углом.

Днем ранее стало известно, что жители села в Приморском крае не дождались ремонта дороги и починили ее с помощью книг.

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      Полина Кислицына
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