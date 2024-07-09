Во Франции призвали убрать Мбаппе из состава сборной

Экс-игрок сборной Франции Лебеф призвал убрать Мбаппе из состава команды

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебеф призвал убрать нападающего Килиана Мбаппе из состава национальной команды. Его слова передает Get French Football News.

Лебеф назвал проблемной ситуацию с форвардом. «Если ты травмирован и не можешь играть на все 100 процентов, то лучше не играть вообще. На мой взгляд, если футболист может дать только 50 процентов от того, на что способен, то он служит плохую службу команде», — объяснил Лебеф. Он отметил, что Мбаппе не может нормально бежать и постоянно поправляет маску.

Мбаппе получил перелом носа 18 июня в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.

На следующие игры Мбаппе выходил в специальной маске. «Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал», — рассказал он о возникших трудностях.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в решающей встрече с лучшей командой в паре Нидерланды — Англия.