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18:08, 10 июля 2024Из жизни

92-летняя женщина преодолела двухметровый забор и сбежала из дома престарелых

Пенсионерка из Китая перелезла через двухметровый забор дома престарелых

В Китае пенсионерка решила сбежать из дома престарелых и перелезла через двухметровый забор. Об этом пишет The Straits Times.

92-летняя женщина из провинции Шаньдунь не захотела оставаться в доме престарелых и совершила побег. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На видео пенсионерка, чей рост составляет всего 1,6 метра, ловко ухватилась за перекладины забора, нашла опору и быстро преодолела преграду, осторожно приземлившись на ноги. Весь процесс занял у беглянки 24 секунды. Ролик попал в социальные сети и с 4 июля набрал более 1,2 миллиона просмотров.

Директор дома престарелых, откуда сбежала женщина, рассказал, что ее нашли вскоре после побега в том же районе. По его словам, пожилая дама страдает болезнью Альцгеймера, а раньше занималась скалолазанием и фитнесом.

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Ранее сообщалось, что пенсионерка из Китая 20 лет использовала найденную в поле боевую гранату вместо молотка. Боеприпас случайно заметили у нее дома строители.

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      Антонина Черташ
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