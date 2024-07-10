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11:13, 10 июля 2024Россия

Боец СВО нашел в Крыму украинский дрон с одной особенностью

В Крыму нашли украинский дрон с замедленным временем детонации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Крыму участник специальной военной операции (СВО) нашел украинский беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом. Об одной особенности дрона рассказывает издание «Орловские новости».

Отличительной чертой FPV-беспилотника является то, что он способен детонировать с задержкой от 15 минут до 2,5 часа — это время устанавливает оператор.

Издание отмечает, что такая техническая особенность делает дрон угрозой не только для участников СВО, но и для мирных жителей.

Ранее в Тульской области беспилотник нашли среди высаженной местными жителями картошки. Дрон идентифицировали как облегченную версию Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. По словам нашедших его, аппарат летел без боевой части.

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      Алан Босиков
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