Боец СВО нашел в Крыму украинский дрон с одной особенностью

В Крыму нашли украинский дрон с замедленным временем детонации

В Крыму участник специальной военной операции (СВО) нашел украинский беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом. Об одной особенности дрона рассказывает издание «Орловские новости».

Отличительной чертой FPV-беспилотника является то, что он способен детонировать с задержкой от 15 минут до 2,5 часа — это время устанавливает оператор.

Издание отмечает, что такая техническая особенность делает дрон угрозой не только для участников СВО, но и для мирных жителей.

Ранее в Тульской области беспилотник нашли среди высаженной местными жителями картошки. Дрон идентифицировали как облегченную версию Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. По словам нашедших его, аппарат летел без боевой части.

