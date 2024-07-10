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16:12, 10 июля 2024Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ «Ураганом» по российскому городу выросло

Гладков: число пострадавших при ударе ВСУ «Ураганом» по Шебекино выросло

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Шебекино выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. Оба получили осколочные ранения поясничного отдела», — написал чиновник.

После оказанной помощи мужчину отпустили домой, ребенка на данный момент готовят к госпитализации в детскую областную клиническую больницу, добавил глава российского региона.

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Украина обстреляла белгородский город Шебекино 10 июля. Изначально сообщалось о семи пострадавших, четверым из которых потребовалась госпитализация. Еще трое обратились в больницу самостоятельно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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