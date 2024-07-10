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14:40, 10 июля 2024Из жизни

Дайверы нашли рядом с древним затонувшим кораблем еще один

В Греции археологи нашли рядом с древним затонувшим кораблем еще один

Кадр: Great Lakes Shipwreck Preservation Society

Археологи обнаружили рядом с местом древнего кораблекрушения фрагменты второго корабля. Об этом сообщает CBS News.

Место крушения древнего корабля у острова Антикитера в Эгейском море нашли ныряльщики за губками еще в 1900 году. С тех пор к обломкам корабля не раз погружались археологи, которые нашли на дне человеческие кости и совершили множество других находок. Корабль впоследствии оказался древнеримским, его датировали I веком до нашей эры. В ходе последней экспедиции, организованной Швейцарской школой археологии в Греции, дайверы обнаружили новые сокровища и остатки другого затонувшего судна неподалеку.

Археологи смогли исследовать два участка, которые находились на расстоянии более 180 метров друг от друга на глубине более 45 метров. Со дна извлекли около 300 новых предметов, в том числе 18 фрагментов мраморных статуй, часть корпуса основного судна и останки деревянного корабля, который лежал «под раздавленным грузом». В обоих местах водолазы нашли мраморные фрагменты скульптур, в том числе несколько мраморных пальцев, часть ладони и фрагменты одежды. Исследователи смогли определить, что все фрагменты являются частями разных статуй.

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«Благодаря продолжающемуся сравнительному анализу данных возникает вопрос, не затонуло ли больше одного корабля во время одного и того же события в Антикитере?» — говорится в сообщении Министерства культуры Греции.

Ранее сообщалось, что в археологическом парке Геркуланум на юге Италии вновь открыли для посетителей древнеримский пляж. Он почти 2000 лет был погребен под пеплом после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

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      Антонина Черташ
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