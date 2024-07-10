Эффективность противорадиолокационных ракет Х-58 оценили

ГосМКБ «Радуга»: новые модификации ПРР Х-58 показали высокую эффективность в СВО

Новые модификации противорадиолокационных ракет (ПРР) Х-58 показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступил генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».

«В ходе СВО применялся ряд представителей семейства Х-58. Не имея возможности раскрыть всю доступную нам, как разработчикам, информацию, отмечу, что более результативно показали себя новые модификации ракет Х-58. Конечно же, как я говорил выше, требуется доработка и этих ракет, потому что условия на поле боя постоянно меняются и усложняются», — сказал он.

По словам Богатикова, возможна доработка даже тех модификаций, которые еще не применяли в ходе СВО. Он подчеркнул, что ГосМКБ постоянно совершенствует ключевые системы изделий для получения необходимых результатов в условиях современного конфликта.

В июне военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Воздушно-космические силы России начали применять в ходе СВО крылатые ракеты Х-101 с двойной боевой частью, которая содержит кассетную и осколочно-фугасную боеголовки.