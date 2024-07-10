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08:11, 10 июля 2024Из жизни

Эскортница рассказала о неожиданном удовольствии от секса со странным типом клиентов

Фото: @miss_gracexo

Высокооплачиваемая эскортница и порномодель из Австралии рассказала о неожиданной группе клиентов, которые оказались самыми страстными. Об этом пишет PerthNow.

Сиенна Грейс работает в индустрии для взрослых более 10 лет. Помимо предоставления услуг эскорта для состоятельных мужчин, она также владеет популярным аккаунтом на OnlyFans. Женщина рассказала, что за время работы обнаружила, что лучшими любовниками являются совсем не те мужчины, от которых это можно ждать.

«Мне кажется, в секс-индустрии это такая замалчиваемая вещь. Каждая коллега, с которой я общалась, говорила: "О боже, у меня был не самый красивый клиент, но самый лучший оргазм"», — поделилась своими наблюдениями Грейс.

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Порномодель отметила, что многим секс-работницам это нравится, ведь они не ожидают ничего подобного от таких мужчин. Грейс считает, что клиенты, которым в обычной жизни не очень везло с женщинами, намного сильнее стремятся доставить удовольствие партнерше.

«Исходя из опыта иногда думаешь: "Я знаю, что мне это не должно нравиться. Ну типа, у тебя четыре зуба и перепонки между пальцами. Это неправильно…" Никогда бы не подумала, что кончу с такими, но поделать с собой ничего не могу. Это очень здорово вообще-то», — заявила Грейс.

При этом, по словам женщины, «20-летние красавцы» ей тоже нравятся, но они обычно слишком избалованы вниманием противоположного пола и не думают о партнерше в постели.

Ранее 32-летняя порноактриса из США назвала сексуальных мужчин худшим типом бойфрендов. Она также заявила, что они слишком зациклены на себе.

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      Никита Савин
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