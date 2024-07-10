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14:52, 10 июля 2024Наука и техника

Впервые зафиксировано локальное вымирание вида в США

В США из-за повышения уровня моря исчез древовидный кактус Ки-Ларго

Фото: Luke Padon / Wikimedia

Ученые зафиксировали первый случай локального вымирания вида в США, вызванного повышением уровня моря. Как сообщается в статье, опубликованной в Journal of the Botanical Research Institute of Texas, было задокументировано исчезновение древовидного кактуса Ки-Ларго.

Древовидный кактус Ки-Ларго ранее встречался на нескольких островах Карибского моря, включая Северную Кубу и части Багамских островов. В США он был ограничен единственной популяцией на архипелаге Флорида-Кис, обнаруженной в 1992 году. Основными причинами исчезновения вида стали вторжение соленой воды, истощение почвы и травоядные млекопитающие.

Изначально популяция представляла собой насаждение примерно из 150 стеблей, однако к 2021 году оно сократилось до шести больных фрагментов, которые исследователи пересадили в теплицы для выращивания за пределами участка, чтобы обеспечить их выживание.

Древовидный кактус Ки-Ларго (Pilosocereus millspaughii) был идентифицирован как отдельный вид только в 2019 году, когда было доказано, что он отличается от похожего кактуса Key Tree. Основные различия включают пучок длинных мохнатых волосков у основания цветов и плодов, а также более длинные колючки.

Сокращение единственной в США популяции кактуса Ки-Ларго началось в 2015 году. Ураган Ирма в 2017 году усугубил ситуацию, затопив большие части острова.

Исчезновение кактуса Ки-Ларго является предупреждением о том, как изменение климата может повлиять на другие прибрежные виды, включая кактус Key Tree, внесенный в список находящихся под угрозой исчезновения. В Южной Флориде более четверти местных видов растений находятся под угрозой исчезновения, и уже исчезли более 50 видов, включая четыре вида, ставших жертвами глобального вымирания.

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      Александр Еникеев
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