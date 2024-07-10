Фигуранту дела бывшего кадровика Минобороны продлили арест

Суд Москвы продлил арест фигуранту дела экс-кадровика Минобороны Мартиросяну

Суд Москвы продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, проходящему по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, до 12 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет России в ходе заседания просил продлить предполагаемому взяткодателю арест на тот же срок, что и накануне для генерала Кузнецова в военном суде. Защита Мартиросяна заявила, что обязательно обжалует сегодняшнее решение суда.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна до 12 июля. Мужчина попытался оспорить это решение, но получил отказ.

По версии следствия, Мартиросян, занимающийся гостиничным бизнесом, дал взятки Кузнецову на общую сумму 30,5 миллиона рублей. Взамен главный кадровик Минобороны организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.