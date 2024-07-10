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15:38, 10 июля 2024Культура

Газманов отреагировал на введенные против него санкции

Газманов заявил, что он наложил на санкции Запада против него

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Олег Газманов отреагировал на введенные против него санкции со стороны Запада. Слова исполнителя приводит RT.

Газманов заявил, что помимо Евросоюза (ЕС), ограничения против него ввели Новая Зеландия и Канада. «Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил», — отметил он.

Исполнитель хита «Мои ясные дни» рассказал, что из-за санкций не может попасть в свою квартиру в Юрмале. Его супруга также не может посещать это жилье, хотя против нее не введены ограничения. «Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», — заявил Газманов.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал причину, по которой его включили в санкционный список ЕС. О персональных ограничениях против Дронова стало известно с принятием ЕС 14-го пакета санкций против России. Также в санкционный список попали певица Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

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      Мария Рюрикова
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