Госдума проголосовала за проект закона о лишении прав до полутора лет за одно нарушение

ГД приняла в I чтении проект закона о лишении прав за езду со скрытыми номерами

Госдума приняла в I чтении проект закона о лишении прав на срок до полутора лет за одно нарушение — езду на автомобиле со скрытыми номерами. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен российским кабмином в мае 2024 года, он предполагает ужесточение части 2 статьи 12.2 КоАП. В прежней редакции за подобное нарушение водитель должен был заплатить административный штраф на сумму до пяти тысяч рублей либо лишиться прав на срок до трех месяцев. Из поправок также следует, что при использовании специального средства для скрытия номера, у российского водителя конфискуют такое устройство.

В России водители скрывают государственные номера для ухода от ответственности за нарушения правил дорожного движения — «умные» камеры не могут считать закрытый номер.

Ранее сообщалось, что в России предложили новый способ отлавливать самокатчиков-нарушителей.