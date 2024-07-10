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07:03, 10 июля 2024Забота о себе

Из-за домогательств начальницы мужчина почувствовал себя изгоем и обратился за помощью

Фото: Sergey Mironov / Shutterstock / Fotodom

Молодой мужчина пожаловался на домогательства начальницы, почувствовал себя изгоем на работе и обратился за помощью к эксперту по отношениям Джейн О'Горман. Совет специалистки опубликовало издание Daily Star.

Автор письма рассказал, что начальница регулярно принуждает его к сексу в рабочее время в ее кабинете, пишет ему сообщения по выходным и ждет его приезда в гости. «Она заявила, что постоянно хочет секса со мной и даже требует, чтобы я бросил свою девушку и переехал к ней. Я боюсь, что однажды моя партнерша узнает о происходящем. Коллеги в курсе событий и смотрят на меня как на изгоя. Я чувствую себя использованным», — пожаловался он.

О'Горман рекомендовала мужчине не позволять начальнице себя притеснять и запугивать. Эта женщина может быть избалованной, высокомерной и помешанной на власти, но она должна понимать, что значит отказ. Также эксперт по отношениям посоветовала автору письма самому обо всем рассказать партнерше.

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«Ваша назойливая руководительница должна понять, что вы находите эту игру утомительной и оскорбительной. Вы в отношениях с человеком, которого любите, и не заинтересованы в дополнительном сексе с кем-то еще. Попросите ее как профессионала и зрелого человека прекратить донимать вас и оставить в покое. Если она шантажирует вас увольнением или тем, что раскроет правду вашей девушке, это выводит ситуацию на иной уровень», — заявила О'Горман.

Ранее О'Горман дала категоричный совет девушке, пожаловавшейся на плохой секс из-за странного поведения любовника в постели. Читательница рассказала, что ее смущает привычка молодого человека разговаривать голосами мультяшных персонажей во время секса.

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      Алиса Дмитриева
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