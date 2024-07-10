Из-за домогательств начальницы мужчина почувствовал себя изгоем и обратился за помощью

Молодой мужчина пожаловался на домогательства начальницы, почувствовал себя изгоем на работе и обратился за помощью к эксперту по отношениям Джейн О'Горман. Совет специалистки опубликовало издание Daily Star.

Автор письма рассказал, что начальница регулярно принуждает его к сексу в рабочее время в ее кабинете, пишет ему сообщения по выходным и ждет его приезда в гости. «Она заявила, что постоянно хочет секса со мной и даже требует, чтобы я бросил свою девушку и переехал к ней. Я боюсь, что однажды моя партнерша узнает о происходящем. Коллеги в курсе событий и смотрят на меня как на изгоя. Я чувствую себя использованным», — пожаловался он.

О'Горман рекомендовала мужчине не позволять начальнице себя притеснять и запугивать. Эта женщина может быть избалованной, высокомерной и помешанной на власти, но она должна понимать, что значит отказ. Также эксперт по отношениям посоветовала автору письма самому обо всем рассказать партнерше.

«Ваша назойливая руководительница должна понять, что вы находите эту игру утомительной и оскорбительной. Вы в отношениях с человеком, которого любите, и не заинтересованы в дополнительном сексе с кем-то еще. Попросите ее как профессионала и зрелого человека прекратить донимать вас и оставить в покое. Если она шантажирует вас увольнением или тем, что раскроет правду вашей девушке, это выводит ситуацию на иной уровень», — заявила О'Горман.

Ранее О'Горман дала категоричный совет девушке, пожаловавшейся на плохой секс из-за странного поведения любовника в постели. Читательница рассказала, что ее смущает привычка молодого человека разговаривать голосами мультяшных персонажей во время секса.