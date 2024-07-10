Лидеры стран НАТО призовут Китай прекратить поддержку России

Reuters: лидеры НАТО призовут Китай прекратить любую поддержку России

Лидеры стран Североатлантического альянса призовут Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, страны НАТО назовут Пекин «решающим пособником» России.

«КНР стала решающим фактором в войне России против Украины посредством своего так называемого партнерства без ограничений и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы», — будет написано в тексте декларации.

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят президента Украины Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. Они опасаются, что украинский лидер снова будет негодовать из-за отсутствия быстрого плана вступления Украины в альянс.