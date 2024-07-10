Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 10 июля 2024Мир

Лидеры стран НАТО призовут Китай прекратить поддержку России

Reuters: лидеры НАТО призовут Китай прекратить любую поддержку России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Североатлантического альянса призовут Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, страны НАТО назовут Пекин «решающим пособником» России.

«КНР стала решающим фактором в войне России против Украины посредством своего так называемого партнерства без ограничений и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы», — будет написано в тексте декларации.

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят президента Украины Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. Они опасаются, что украинский лидер снова будет негодовать из-за отсутствия быстрого плана вступления Украины в альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше