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12:35, 10 июля 2024Россия

Медведев назвал условия для начала мирных переговоров

Медведев: смена власти в Киеве может привести к началу мирных переговоров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Радикальная смена власти в Киеве может привести к началу мирных переговоров по ситуации на Украине. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Политик порассуждал об условиях для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. «Смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет», — отметил он.

Медведев добавил, что если Киев примет условия Москвы, российскому руководству необходимо быть осторожным: пауза в боевых действиях невыгодна России и может помочь перегруппировке украинских сил.

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      Варвара Кошечкина
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