Минобороны сообщило об атаке беспилотника на российский регион

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попытались атаковать российский регион. Об этом сообщило Минобороны страны.

Речь идет о Белгородской области, где российским военным около 15:40 по московскому времени удалось пресечь атаку по объектам на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.