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17:02, 10 июля 2024Россия

Минобороны сообщило об атаке беспилотника на российский регион

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попытались атаковать российский регион. Об этом сообщило Минобороны страны.

Речь идет о Белгородской области, где российским военным около 15:40 по московскому времени удалось пресечь атаку по объектам на территории страны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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      Никита Абрамов
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