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19:45, 10 июля 2024Россия

На Кавказе женщины набросились на отдыхающих в купальниках у бассейна и попали на видео

В Дагестане женщины отчитали отдыхающих у бассейна местных

На Кавказе женщины набросились на отдыхающих у бассейна. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, что кавказские женщины начали отчитывать отдыхающих в купальниках у бассейна на закрытой территории. Они приняли их за туристок и обвинили в том, что на них якобы засматриваются мужчины. Но, как заявили женщины, которых отчитали за непристойный вид, они родились в Дагестане и не считают, что не правы.

«Какие мужчины? Мы на мужчин вообще не смотрим. Мы в своем доме отдыхаем. Не имеем право? (...) Мы 65 тысяч [рублей] отдали, чтобы в бассейне купаться. Или для чего мы сняли дом?» — возмутились женщины.

В итоге налетевшим на них с обвинениями женщинам пришлось уйти.

Ранее в Северной Осетии местные жительницы набросились на девушку в коротких шортах и выгнали ее из магазина.

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      Елена Торубарова
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