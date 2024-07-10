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16:34, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине призвали Китай задать тон урегулированию конфликта

Подоляк: Китай должен задать тон урегулированию конфликта на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Китай должен задать тон урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Der Standart.

«Вопрос в том, хочет ли Китай играть очень важную роль в этом процессе. Возможно, Пекин еще не осознает, что тон должна задавать не Россия, а Китай», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Китай может стать арбитром и завершить конфликт между Россией и Украиной, чтобы затем занять важное положение в мировом сообществе. При этом он отметил, что Пекин необязательно должен быть ориентирован на Москву в этом вопросе.

Ранее газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай сообщила, что Москва и Пекин ожидают проведения новых мирных переговоров до конца 2024 года. Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь Соединенных Штатов.

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      Александр Курбатов
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