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08:40, 10 июля 2024Россия

На Урале начали искать похищенную год назад у матери пятилетнюю девочку

В Свердловской области начали искать похищенную у матери пятилетнюю девочку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области начали искать пятилетнюю девочку Настю Дунаеву, похищенную год назад у матери. Об этом сообщили уральскому порталу Е1.ru в пресс-службе региональных судебных приставов.

В ведомстве разъяснили, что отец забрал ребенка из детского сада на выходные и в назначенный день не привез домой. Экс-супруге мужчина заявил, что малышка находится у «доверенных лиц».

«Фактически ребенок проживает с посторонними (третьими) лицами, не являющимися ни его родителями, ни опекунами, ни законными представителями», — отметили представители пресс-службы судебных приставов Свердловской области.

Удалось выяснить, что девочка не посещает детский сад, в поликлинике ее также не видели.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина пришла в магазин, где решила оставить ребенка и уйти.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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