Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны России: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что около 20:30 по московскому временя была пресечена очередная попытка Украины «совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России».

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили. Как рассказали очевидцы, нефтебазу попытались атаковать как минимум шесть летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.