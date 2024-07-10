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22:09, 10 июля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны России: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что около 20:30 по московскому временя была пресечена очередная попытка Украины «совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России».

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили. Как рассказали очевидцы, нефтебазу попытались атаковать как минимум шесть летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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