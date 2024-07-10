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Олимпийский призер посоветовал пять упражнений для поддержания тела в тонусе

Гимнаст Голоцуцков посоветовал делать отжимания для поддержания тела в тонусе

Фото: Monika Kabise / Unsplash

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков посоветовал пять упражнений, которые помогут поддержать тело в тонусе. Его слова передает Men Today.

Спортсмен предложил выполнять отжимания узким и широким хватом. Начинать он рекомендовал с трех-пяти повторов, постепенно увеличивая их количество. Далее Голоцуцков посоветовал делать приседания в три-четыре сета по пять-восемь раз.

Затем можно выполнять планку — прямую на локтях и боковую. Для новичков будет достаточно простоять в положении 20-30 секунд. Для проработки пресса подойдут скручивания к ногам в положении лежа (два сета по 15-20 повторов), для укрепления спины — лодочка (8-10 повторений).

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — заявила специалист.

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