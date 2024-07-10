На планете Смертриос обнаружили водяной пар

arXiv: обнаружены доказательства водяного пара на планете Смертриос

Астрономы Токийского университета в Японии обнаружили доказательства наличия водяного пара в атмосфере экзопланеты HD 149026 b (Смертриос). Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

Смертриос — это богатый металлами горячий cатурн, вращающийся вокруг желтой субгигантской звезды HD 149026. Расстояние до системы оценивается в около 248,5 светового года. Планета имеет радиус около 0,81 радиуса Юпитера и массу примерно в три раза меньше Юпитера. Ее орбитальный период составляет 2,876 дня, а равновесная температура — около 1693 кельвинов.

Для проведения новых наблюдений ученые использовали кросс-корреляционную спектроскопию высокого разрешения в ближнем инфракрасном диапазоне. Спектрограф CARMENES, установленный в обсерватории Калар-Альто, позволил ученым детально изучить состав атмосферы экзопланеты.

Анализ данных показал наличие водного сигнала с отношением сигнал/шум 4,8. Это свидетельствует о присутствии водяного пара в атмосфере Смертриоса, хотя ученые подчеркивают, что данное открытие пока можно рассматривать только как одно из доказательств, а не как подтвержденное обнаружение.

Соотношение углерода и кислорода на планете должно быть меньше единицы, если атмосфера однородна и находится в химическом равновесии. Астрономы не обнаружили цианистого водорода в атмосфере Смертриоса, что может быть связано с относительно бедным набором данных S/N.

Также были измерены орбитальная и остаточная скорость (разница между реальной и смоделированной скоростями) Смертриоса, которые составили 158,17 и 2,57 километра в секунду соответственно. Орбитальная скорость соответствует ожидаемым значениям, а остаточная скорость может быть связана с аномальной динамикой атмосферы или орбитой с ненулевым эксцентриситетом.