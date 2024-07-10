Польша пожаловалась на блокировку ее денег за военные поставки Украине

Onet: вето Венгрии не дает Варшаве вернуть 2 млрд евро за поставки оружия ВСУ

Венгрия до сих пор не отозвала вето на решение вернуть Польше 2 миллиарда евро из Фонда мира ЕС, которые она потратила на военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), действия Будапешта не дают Варшаве возможности компенсировать эти затраты. Об этом со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника сообщает издание Onet.

«Если бы венгры не заблокировали выплаты, мы бы уже получили большую часть денег обратно. В общей сложности мы вложили в помощь Украине около 4,5 миллиарда евро. Примерно половину из них мы могли бы уже вернуть», — пожаловался он, добавив, что польские власти уже разрабатывают план давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, дабы он отозвал вето.

Ранее стало известно, что Венгрия согласилась снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.