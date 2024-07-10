Работники Samsung объявили забастовку

FT: тысячи сотрудников южнокорейской Samsung объявили забастовку из-за зарплат

Участники Национального профсоюза Samsung Electronics объявили первую в истории компании полномасштабную забастовку. В ней приняли участие более 6,5 тысячи работников южнокорейского производителя, сообщает Financial Times (FT).

Поводом для забастовки стали зарплаты и условия труда. Профсоюз требует от Samsung уважать трудовую деятельность, повысить премии и увеличить отпускные. Также NSEU обвинил руководство Samsung в неспособности извлечь выгоду из растущего спроса на искусственный интеллект.

В профсоюзе ожидали сбоев в производстве микросхем Samsung, утверждая, что в акции приняли участие пять тысяч человек, занятых в проектировании, производстве и разработке полупроводников. Samsung заявила, что на ее деятельность это не повлияло.

«Мы делаем это от отчаяния, что это невозможно сделать, если не сейчас. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока компания не изменится», — заявил профсоюзный лидер Сон У Мок на митинге возле штаб-квартиры Samsung в Хвасоне, в 45 километрах к югу от Сеула.

В начале марта грузоперевозки почти во всех портах Финляндии остановились из-за забастовки против изменений на рынке труда, предлагаемых правительством Петтери Орпо. Протестующие выступают против мер кабмина, связанных с пенсионной реформой, выплатами по больничному листу, безработице, упрощением увольнений, запретом забастовок и другими изменениями. Парализовавшую работу портов акцию поддержали Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы соцобеспечения, а также профсоюз электриков европейской страны.

По состоянию на март 2024 года суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa от массовых забастовок с начала года составил примерно 100 миллионов евро. Поводом для начала акций стало недовольство действующими зарплатами. Профсоюз Verdi требует повышения окладов для всех наземных работников немецкого концерна на 12,5 процента, или на 500 евро, в месяц в течение ближайшего года.