Российский разработчик ракет перешел на круглосуточную работу

Государственное машиностроительное конструкторское бюро (ГосМКБ) «Радуга», которое разрабатывает российские крылатые ракеты, перешло на круглосуточную работу. Об этом генеральный директор предприятия Сергей Богатиков рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».
Он отметил, что бывший министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на «Радугу» поставил перед предприятием задачи на 2024-2025 годы. ГосМКБ выполняет эти задачи в «необходимом темпе».
«Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию. Работа ведется либо в трехсменном режиме, либо в двухсменном — с продленными сменами по 10-12 часов, шесть, а по многим направлениям и семь дней в неделю, то есть в режиме 24/7», — сказал Богатиков.
В январе в Минобороны России сообщили, что ГосМКБ «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточных средств поражения с начала специальной военной операции.
В августе прошлого года представители ГосМКБ «Вымпел» сообщили о создании ракет малой дальности РВВ-МД2 для истребителей пятого поколения Су-57. Боеприпас может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках самолета.