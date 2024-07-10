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12:56, 10 июля 2024Наука и техника

Российский разработчик ракет перешел на круглосуточную работу

Разрабатывающее ракеты ГосМКБ «Радуга» перешло на круглосуточную работу

Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Государственное машиностроительное конструкторское бюро (ГосМКБ) «Радуга», которое разрабатывает российские крылатые ракеты, перешло на круглосуточную работу. Об этом генеральный директор предприятия Сергей Богатиков рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что бывший министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на «Радугу» поставил перед предприятием задачи на 2024-2025 годы. ГосМКБ выполняет эти задачи в «необходимом темпе».

«Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию. Работа ведется либо в трехсменном режиме, либо в двухсменном — с продленными сменами по 10-12 часов, шесть, а по многим направлениям и семь дней в неделю, то есть в режиме 24/7», — сказал Богатиков.

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В январе в Минобороны России сообщили, что ГосМКБ «Радуга» кратно увеличило объемы выпуска высокоточных средств поражения с начала специальной военной операции.

В августе прошлого года представители ГосМКБ «Вымпел» сообщили о создании ракет малой дальности РВВ-МД2 для истребителей пятого поколения Су-57. Боеприпас может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках самолета.

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      Даниил Иринин
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