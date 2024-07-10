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22:56, 10 июля 2024Мир

Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине

Сийярто: новая конференция по Украине пройдет до конца 2024 года
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Еще одна конференция по украинскому вопросу может состояться до конца 2024 года в Саудовской Аравии. С таким предположением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По его словам, успех конференция будет иметь, только если на ней будет присутствовать Россия.

«Мы (Венгрия и Турция) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», — заявил Сийярто.

По словам дипломата, конференция в Швейцарии не имела успеха, потому что на ней не присутствовала Россия.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Европейского союза. По его мнению, российские лидеры рациональны и не пойдут на риск прямого конфликта с Западом.

Кроме того, Сийярто заверил, что Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией. По его словам, украинский конфликт может быть разрешен только мирным путем.

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      Марина Совина
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