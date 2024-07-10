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14:05, 10 июля 2024Экономика

Совфед одобрил возврат части налога на доходы семьям с детьми

ТАСС: Совфед согласился с законом о семейной налоговой выплате

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работающим россиянам с двумя и более детьми будет полагаться ежегодная выплата. Об этом сообщает ТАСС.

На эти деньги смогут претендовать граждане России, постоянно проживающие в стране и уплатившие подоходный налог. Выплата полагается тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Величина выплаты составит семь процентов из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Данный законопроект был принят депутатами Госдумы 10 июля в третьем, окончательном чтении. Жители РФ, претендующие на такие выплаты, могут подать заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда они заплатили НДФЛ.

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      Кирилл Луцюк
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