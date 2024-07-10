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13:25, 10 июля 2024Ценности

Стилистка перечислила россиянкам устаревшие тренды в одежде

Стилист Ольга Родина: велосипедки и укороченные джинсы вышли из моды

Фото: Natalia Fedchenko / Shutterstock / Fotodom

Стилистка-имиджмейкер Ольга Родина перечислила россиянкам устаревшие тренды в одежде летом 2024 года. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

Так, из моды вышли укороченные джинсы и брюки с широкими штанинами, заявила эксперт. «Я считаю, что эта модель просто уродует ноги», — отметила она. Кроме того, актуальность утратили штаны с завышенной талией, которые специалистка посоветовала заменить на данные изделия с низкой или средней посадкой.

В то же время в перечне оказались велосипедки. «Оставьте их для спортзала либо же сочетайте с ультрамодными ажурными платьями. Речь о тех самых полупрозрачных платьях, которые мы раньше носили только на пляж», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле модные редакторы перечислили восемь трендов лета 2024 года.

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      Алина Гостева
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